Илья Кива обратился в ГБР о незаконности попыток Любченко занять пост главы ГНС

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива. Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Государственное бюро расследований должно проверить информацию о незаконности попыток бывшего замглавы ГНС Алексея Любченко возглавить это ведомство. Об этом народный депутат от ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Илья Кива заявил на своей странице в соцсети Facebook.

"Я обращаюсь к и.о. директора ГБР Сухачову А.А.! Согласно имеющейся у меня информации готовится очередной обман и предательство государства в связи с проведением конкурса на пост главы ГНС Украины. Алексей Любченко, люстрированный в 2014 году, вор и предатель, экс-заместитель главы ГНС, в обход закона пытается получить данное место. Его имя указано в списках кандидатов, допущенных к конкурсу, несмотря на то, что согласно закону "Об очищении власти" данное лицо не может занимать пост главы ГНС до 2024 года", - отметил он.

Илья Кива добавил, что располагает информацией о лоббировании кандидатуры А.Любченко чиновниками Минюста.

"Данное учреждение выдало два абсолютно противоречивых заключения с разницей в 1 день, касательно возможности и невозможности назначения Любченко на должность. Я заявляю о вероятном преднамеренном нарушении закона в высших кабинетах власти и требую проверить изложенные мною в обращении факты! Мы не будем молча смотреть, как они подтираются законами нашего государства и возвращают ко власти предателей, разорявших нашу Родину!" - подчеркнул нардеп.