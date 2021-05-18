Илья Кива обратился к Генпрокурору о возобновлении расследования гибели трёх "азовцев" - свидетелей правонарушений Билецкого

Народный депутат Илья Кива "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Офису Генпрокурора следует возобновить и объединить в одно производство расследование обстоятельств гибели троих членов полка "Азов" - Ярослава Бабича, Виталия Княжеского и Александра Алябьева, - главных свидетелей правонарушений экс-командующего полком, бывшего нардепа Андрея Билецкого. Речь об этом идёт в депутатском обращении народного депутата от Оппозиционной платформы - За жизнь" Ильи Кивы на имя Генпрокурора Ирины Венедиктовой.

"Начиная с 2015 года в "Азове" началась череда "самоубийств", а именно: Ярослав Бабич, Виталий Княжеский, Александр Алябьев. По состоянию на сегодняшний день, я знаю, что все три случая гибели вышеуказанных членов батальона "Азов" связаны между собой, а реальная причина смертей - умышленное убийство. А.Алябьев, В.Княжеский, Я.Бабич были ключевыми свидетелями в противоправных, преступных деяниях Билецкого Андрея Евгеньевича. Указанные лица были опасными для руководства батальона "Азов", а потому мотивы убийства более чем понятны", - говорится в документе.

Илья Кива подчёркивает, что по имеющейся информации исполнителями и заказчиками вышеуказанных убийств были одни и те же люди.

"Сергей Аркадьевич Коротких (прозвище - Боцман) и Сергей Коровин (прозвище – Хорст) были непосредственными исполнителями вышеуказанных преступлений. Заказчиком выступал Билецкий, который в то время был командиром полка "Азов". Укрывательством убийств "азовцев" занимался Троян Вадим Анатольевич, который в то время занимал должность начальника Главного управления Нацполиции в Киевской области. Именно по указанию Трояна Вадима уничтожались вещественные доказательства, запугивались свидетели, блокировались расследования", - отмечает политик.

Этой связи нардеп обращается к Генпрокурору о возобновлении расследования гибели трех "азовцев" и объединении их в одно производство.

"Со своей стороны, я, как народный депутат Украины, член комитета по вопросам правоохранительной деятельности буду способствовать в расследовании вышеуказанных убийств, в том числе готов предоставить необходимые показания. Кроме того, я буду освещать данную тему публично, поскольку виновные должны быть наказаны", - подытожил Илья Кива.