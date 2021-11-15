Илья Кива о введении временных пропусков для нардепов: Неправомерная попытка повлиять на выполнение депутатских полномочий

Слово и Дело

Введение в Верховной Раде временных бумажных пропусков для народных депутатов является неправомерной попыткой повлиять на процесс выполнения парламентариями своих депутатских функций. Об этом народный депутат фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива заявил на своей странице в соцсети Facebook.

"Какие бы сегодня не предпринимались попытки нивелировать власть, по Конституции и Закону парламент является высшим законодательным органом, куда народ делегировал своих представителей для формирования будущего. Сегодня они придумали бумажки, без которых нет возможности выполнять свои должностные обязанности. На основании какого закона вручается эта бумажка и кто решает, могу я приходить или не приходить в парламент и выполнять свои обязанности?!" - сказал он.

Илья Кива подчеркнул, что введение этих пропусков, что не является нормой ни Регламента, ни законодательства, отображает реальное положение дел во власти.

"Сегодня все государственные процессы превращены в туалетную бумагу. Наша жизнь, законы и Конституция исковерканы, превращены в фарс и глубокий идиотизм. Кто придумал норму об этих пропусках? И почему мы должны её выполнять?" - сказал нардеп.

При этом он добавил: "Сколько будут издеваться над нашими жизнями? Сколько мы с вами будем терпеть? Если будем молчать, то нас всех превратят в такие бумажки. Я с таким положением вещей буду бороться, сколько есть сил, поскольку терпеть это унижение не готов", - подытожил Илья Кива.