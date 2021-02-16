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Илья Кива о срыве вакцинации: Власть не смогла договориться за откат

Народный депутат Илья Кива

 Фото из открытых источников

Вакцинация граждан Украины от коронавирусной инфекции не началась в заявленные властью сроки, потому что властям пока не удалось выговорить себе удобные условия по откатам. Об этом сказал журналистам народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива.

"Президент заявлял, что 15 февраля начнётся вакцинация украинских граждан. И что? Для них это ещё одна фундаментальная возможность заработать. Деньги они из бюджета возьмут, но нужно договориться за откат. И вся история отсутствия вакцины в Украине – это история невозможности власти получить тот откат, на который они рассчитывают. И я не жду никакого прогресса в этой ситуации, все изменится только тогда, когда мы сменим эту власть", – сказал он.

Илья Кива отметил, что украинская власть "безмерно обогащалась" с самого начала пандемии.

"Судьба подарила этой власти такую историю, как пандемия, на которой можно безмерно обогащаться. Сначала они продали маски, потом купили, встречали самолёт с песнями, продали маски населению втридорога. А кто не хотел покупать дорогие маски – тех обложили штрафами. То же происходит с вакцинацией", – подчеркнул политик.

Вместе с тем говоря о мерах властей по спасению украинской экономики, нардеп назвал их фикцией.

"Зеленский поехал спасать украинский бизнес в ОАЭ. И в ходе визита назвал очередной геополитической победой раскрашивание одного из небоскрёбов в цвета нашего флага. Наш псевдопрезидент не понимает, что от этих псевдопобед страна умирает. Вся его поездка – бесполезная чехарда, которая не принесёт ничего ни экономике, ни государственности", – подытожил он.

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