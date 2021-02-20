Илья Кива о санкциях против Медведчука: Это беззаконие

Народный депутат Илья Кива "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Санкции в отношении главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука являются расправой над политическим оппонентом и подтверждают слабость и преступность власти. Об этом сказал журналистам народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива.

"Власть меряет свои действия на оценку, реакцию общества на их беззаконие. Власть и является беззаконием. Если бы эти санкции действительно изменили жизнь в нашей стране к лучшему, – появилась бы бесплатная вакцина, завершился бы конфликт на Донбассе, тарифы бы снизились, - тогда эти санкции можно было бы хоть как-то объяснить. А так – санкции вводит трус, шут Коломойского, который дорвался к власти и всеми силами пытается сохранить её в своих руках. Поэтому Зеленский и нападает на оппозицию", - сказал он.

Илья Кива подчеркнул, что такими действиями оппозицию не остановить: "Это все лишь укрепляет нас и заставляет сплотиться нас и наших сторонников, которых на сегодня треть страны, вокруг нашего лидера, Виктора Медведчука. Наши рейтинги и дальше будут расти. Эта вся чехарда и беззаконие все больше нас мотивируют к борьбе, которую мы ведём против этого преступного режима клоунов", - подчеркнул нардеп.

Вместе с тем, политик напомнил представителями руководства страны об ответственности за все правонарушения.

"Когда мы придём к власти, то будем привлекать к ответу всех, кто был причастен к беспределу. Призываю каждого члена команды Зеленского подумать, что будет с ними, когда мы придём к власти, начнём восстанавливать справедливость и карать по законам Украины", - подытожил Илья Кива.