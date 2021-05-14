Илья Кива о преследованиях Виктора Медведчука: Власть призналась, что видит в лидере оппозиции угрозу

Народный депутат Илья Кива "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Все обвинения главы Политсовета ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ - ЗА ЖИЗНЬ Виктора Медведчука свелись к тому, что он, как лидер оппозиции, несёт угрозу действующему политическому режиму. Об этом заявил журналистам народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива.

"Основным тезисом, которым прокуроры пытались оправдать выписывание подозрения, было то, что Виктор Медведчук был не согласен, и нёс угрозу существующему политическому режиму Украины. Сторона обвинения прямо заявила, что Медведчук несёт угрозу политическому режиму. Виктору Медведчуку вынесли подозрение и судили, потому что он - лидер оппозиции и власть под этим расписалась. Он не согласен с уничтожающем государство политическим курсом, который проводит власть под кураторством Госдепа США", - сказал он.

Илья Кива также отметил, что власть будет использовать любую возможность для давления на Виктора Медведчука и партию ОПЗЖ.

"У неё масса рычагов – ОГП, СБУ, ГБР, которые уже оказывали давление и выступают в суде. Но есть и ещё один элемент – маргинальные структуры, называющие себя националистами. Это хорошо организованные преступники на содержании у власти, которые будут использованы для того, чтобы сломить нашу волю к победе. И полиция не будет защищать оппозицию. Мы можем рассчитывать только на свои силы, и поэтому мы сплачиваемся", - подчеркнул нардеп.

Вместе с тем, политик заявил, что данная ситуация лишь укрепила оппозицию.

"Страна получила человека, готового возглавить все оппозиционное движение в борьбе с преступным режимом Зеленского. Как можно быть не против войны, голода, болезней, нищеты и хаоса, который съедает наше государство. Исходя из позиции власти, каждый из народных депутатов ОПЗЖ несёт угрозу существующему режиму, потому что считаем, что этот режим уничтожает наше государство! Поэтому мы и есть оппозиция!" - подытожил Илья Кива.