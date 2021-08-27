Илья Кива о позиции Кличко по "Северному потоку-2": Украинский националист защищает интересы РФ

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива. Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Германия должна дать оценку позиции мэра Киева Виталия Кличко, который позиционирует себя как националиста и поддерживает сторонников фашизма внутри Украины, одновременно выступая за запуск российского проекта "Северный поток-2".

Об этом народный депутат фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива заявил в своем телеграмм-канале.

"Кличко официально поддержал строительство и запуск "Северного потока-2", имея внутри Украины неофашистку-националистическую позицию, а на внешней политической арене является сторонником укрепления российской экономики через пропаганду расширения экономического влияния России на Европу. Своеобразный шпагат-украинского националиста с неофашисткой склонностью, борющегося за экономические интересы России", - сказал он.

Илья Кива подчеркнул, что намерен обращаться также к политическим силам Германии.

"Как лидер антифашистского движения в Украине буду обращаться в посольства Германии и офиса ХДС с просьбой разъяснения относительно присутствия неофашиста-сутенера Кличко в предвыборной программе правящей партии Германии. И является ли позиция и отношение Кличко к нацистским преступникам позицией партии ХДС в целом? И стоит ли нам ожидать появления улицы Степана Бандеры или Романа Шухевича в Берлине после победы на выборах? Виталик, ты наш или их? Чей ты все-таки, Виталик?"- отметил нардеп.