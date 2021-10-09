Илья Кива о новые подозрениях Виктору Медведчуку: Власти надо задавить оппозицию и отвлечь внимание от оффшорного скандала

Народный депутат Илья Кива "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Новые безосновательные обвинения, выдвинутые главе Политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктору Медведчуку, направлены на пресечение правды о преступлениях власти и отвлечение внимания общества от оффшорного скандала, в котором фигурирует президент Украины. Об этом заявил журналистам народный депутат фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива.

"Власть выдвигает новые обвинения, не имеющие никакой доказательной базы. Таким образом преступный режим пытается дальше давить на оппозицию, которая обличает её в преступлениях по отношению к своему народу, к своей стране. Ведь результат всех действий этой власти – голодная, нищая, больная страна, превращённая в колонию. Чтобы прекратить это, власть вручила подозрение Медведчуку. Заодно и отвлекла внимание украинского общества от скандала мирового уровня - обличения украинской власти в коррупции и оффшорных скандалах. А ведь этот скандал может закончится для руководства Украины импичментом", - сказал он.

Илья Кива подчеркнул, что предыдущие обвинения, выдвинутые лидеру украинской оппозиции, в суде развалились.

"И возможности удерживать его под домашним арестом больше нет. Но украинская власть сегодня – это серийные преступники, которые не могут остановиться. Нет морали, нет смысла. Они прекрасно понимают, что ещё одно преступление не увеличит их наказание, поэтому они пойдут до конца", - отметил нардеп.

При этом он добавил: "Сегодняшнее обвинение направлено на то, чтобы посадить Виктора Медведчука в тюрьму и создать историю якобы успеха якобы борьбы с предателями. Но это все – ложь и преступная деятельность по отношению к лидеру оппозиции, человеку, который готов дать Украине мир, возрождение и восстановление украинско-российских взаимоотношений", - подытожил Илья Кива.