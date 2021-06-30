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Илья Кива о нападении в Харькове: Убирают очередного свидетеля преступлений Билецкого и Коротких

Народный депутат Илья Кива "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Нападение на одного из лидеров харьковского фанатского движения и активиста Нацкорпуса Артёма Мошенского – это продолжение череды расправ внутри националистической группировки. Об этом народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива заявил в своём телеграм-канале.

"Очередная публичная казнь в "Азове", пытались убрать свидетеля преступлений Билецкого и Боцмана (Андрей Билецкий и Сергей Коротких – лидеры Национального корпуса, бывшие руководители полка "Азов". – Ред.), которые сейчас усиленно зачищают, всех тех, кто знает и сможет говорить на суде об их причастности к грабежам и убийствам людей", – сказал он.

Илья Кива напомнил о череде смертей в полку, которые правоохранительными органами были квалифицированы как самоубийство.

"Ярослав Бабич – повешен, Александр Алябьев – застрелен, Виталий Княжеский – застрелен. Конечно, сейчас они попытаются снова переложить ответственность и уйти от наказания, как у них получалось ранее. И что-то мне подсказывает, что это только начало нового кровавого пути", – подчеркнул нардеп.

Нападение на А. Мошенского (позывной "Генерал") было совершено утром 30 июня возле его дома в Харькове. Неизвестный выстрелил в шею активисту из неустановленного оружия, А. Мошенский госпитализирован, в Харькове введён план "Сирена".

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