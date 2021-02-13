Илья Кива о деятельности Крищенко: Оборотень, "крышующий" столичную преступность

Народный депутат Илья Кива "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко многие годы нарушает закон, обогащаясь на "крышевании" публичных домов, покрывая воров и укрепляя преступность в столице. Об этом народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива заявил в своём Телеграм-канале.

"Как народный депутат Украины, член комитета правоохранительной деятельности, с полной ответственностью заявляю: начальник Киевского главка генерал НП Крищенко - оборотень, "крышующий" публичные дома преступной группировки Палатного и Кличка, автомобильных и квартирных воров, получает деньги с незаконной добычи песка в русле Днепра, состоящий на зарплате у "воров в законе" на протяжении многих лет, создавая комфортные условия для их проживания в Киеве", - сказал он.

Илья Кива добавил, что начальник Киевского главка способствует распространению и укреплению организованной преступности: "Он готов на любое преступление ради денег и сохранения своей должности", - отметил нардеп.

При этом политик завил о готовности свидетельствовать по всем перечисленным фактам.

"Прошу считать данную информацию как официальное заявление. По каждому пункту готов давать показания как следственным органам, так и в суде", - подытожил Илья Кива.