Илья Кива: Нынешняя цена на газ убивает украинскую экономику

Высокие цены на газ и ухудшение экономической ситуации в Украине стали следствием того, что власть руководствуется не интересами государства и народа, а ведёт игру в интересах третьих стран. Об этом заявил журналистам народный депутат фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива.

"Когда надо было создавать газовый консорциум (страна-поставщик, страна-транзитер и страны-покупатели) и принимать взаимовыгодные решения, Украина играла в интересах США, которые хотели продавать свой сжиженный газ в Европе. В конечном итоге Европа получает российский газ, Украина убивает свою экономику, а США продолжает пытаться торговать своим дорогим и никому ненужным сжиженным газом. Америка использовала Украину в своём противостоянии с Россией, и Америка проиграла. И в следствие этих игрищ мы фактически потеряли ГТС, которая давала возможность зарабатывать порядка 3 млрд долларов в год", - сказал он.

Илья Кива подчеркнул, что лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук договорился с руководством РФ о приемлемой цене на газ, однако украинская власть отказалась от такого варианта.

"Глава Политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук, понимая, что в ближайшее время украинскую экономику ждёт коллапс, поехал в Россию, договорился и привёз цену 185 долларов за 1 тыс. м куб. газа. Но в Украине его обвинили в сепаратизме, назвали человеком, играющим на руку Кремля. Хотя каждый здравомыслящий человек понимал, что привезённый ним контракт спас бы украинцев от голодной смерти", - отметил нардеп.

Оппозиционер также указал, что власти не имеют экономической заинтересованности в прямых газовых контрактах с Россией.

"На встрече Медведчука с Медведевым была выработана возможная цена российского газа для украинского потребителя. Но не через реверсы, на которых наживается преступная украинская элита. Эта история была придумана специально, чтобы определённая часть нашего общества могла зарабатывать деньги. Поэтому брали российский газ, прогоняли его через реверс, называли его европейским и закупали по завышенной цене. Поэтому Украина сегодня – нищая, голодная! Цена на газ окончательно убивает экономику", - подытожил Илья Кива.