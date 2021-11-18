Илья Кива: Новые правоохранительные структуры создаются лишь для выкачивания денег из бюджета
Все антикоррупционные правоохранительные органы, которые были созданы властями за последние 2,5 года, являются бутафорскими структурами, деятельность которых направлена не на наведение порядка, а на выкачивание средств из госбюджета. Об этом народный депутат фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива заявил в ходе заседания парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности.
"Все новые службы, такие, как ГБР, НАБУ, БЭБ, являются просто способом выкачивания денег из госбюджета. У нас люди голодные, а в стране собираются создавать новые структуры, которые не будут ничего делать, а создаются лишь для грабежа и вымывания средств из бюджета", - сказал депутат.
Илья Кива подчеркнул, что антикоррупционные правоохранительные органы не реагируют на официальные обращения о правонарушениях и не пресекают преступную деятельность.
"Я стал заявителем в отношении деятельности банды, которая производила поддельные водку и сигареты, линию по производству которых контрабандным путём доставили из неподконтрольных территорий при помощи сотрудников СБУ. Я предоставил всю информацию о месторасположении, количестве продукции, причастных лицах, местах сбыта. Ровно через три месяца после заявления моим помощникам преступники передали моё же заявление. Вот и весь результат. И они продолжают работать! И в связи с этим у меня вопрос: правоохранительная система кормится с них? Сертифицирует?" - сказал нардеп.
"Президент заявил о непримиримой борьбе с такими преступлениями, и я даже предложил представителям правоохранительных органов: давайте расследовать это нарушение, если не под закон, то хотя бы под эту программу президента. Я провёл расследование, выполнив всю работу за правоохранителей, но мне вернули мои же документы. Кому в этой стране верить? Все, что происходит - это бутафория", - подытожил Илья Кива.