Илья Кива: Новые правоохранительные структуры создаются лишь для выкачивания денег из бюджета

ОПЗЖ

Все новосозданные антикоррупционные правоохранительные органы в Украине являются бутафорскими структурами, деятельность которых направлена не на наведение порядка, а на выкачивание средств из госбюджета. Об этом народный депутат фракции "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива заявил в ход заседания парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

"Все новые службы, такие, как ГБР, НАБУ, БЭБ, являются просто способом выкачивания денег из госбюджета. У нас люди голодные, а в стране собираются создавать новые структуры, которые не будут ничего делать, а создаются лишь для грабежа и вымывания средств из бюджета", - сказал он.

Илья Кива подчеркнул, что органы не реагируют на официальные обращения о правонарушениях и не пресекают преступную деятельность.

"Я стал заявителем в отношении целой банды, которая производила поддельные водку и сигареты, линию по производству которых контрабандным путём доставили из неподконтрольных территорий при помощи сотрудников СБУ. Я предоставил всю информацию о месторасположении, количестве продукции, причастных лицах, местах сбыта. Ровно через три месяца после моего заявления моим помощникам преступники передали моё же заявление с ухмылкой. Вот и весь результат. И они продолжают работать! Цеха производят, продукция продаётся. И в связи с этом у меня вопрос: правоохранительная система кормится с них? Сертифицирует?" - сказал нардеп.

При этом он добавил: "Президент заявил о непримиримой борьбе с такими преступлениями, и я даже предложил представителям правоохранительных органов: давайте расследовать это нарушение если не под закон, то хотя бы под эту программу президента. Я провёл расследование, выполнив всю работу за правоохранителей, но мне вернули мои же документы. Кому в этой стране верить? Все, что происходит, - это бутафория", - подытожил Илья Кива.