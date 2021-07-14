Илья Кива: Новое руководство МВД не упустит возможности укрепить свои позиции на пресечении преступлений Коротких

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива. Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Для укрепления своих позиций и увеличения политического веса новое руководство Министерства внутренних дел может прекратить чреду преступлений главы Национального корпуса Сергея Коротких. Об этом народный депутат от ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Илья Кива заявил в своём телеграм-канале.

"Его роль давно определена - баран на заклание, на которого повесят всех собак. Очень удобный претендент на эту роль - агент ФСБ, приехавший в Украину для дестабилизации и организации провокаций, одной из которых стало убийство известного журналиста. И уверен, что новое руководство МВД не упустит возможность заработать балы на этом и укрепить свои позиции", - сказал он.

Илья Кива подчеркнул, что глава Нацкорпуса замешан в скандале вокруг крупного стратегического предприятия страны.

"Провал рейдерского захвата Боцманом (позывной Сергея Коротких. – Ред.) предприятия в Николаевской области - это как сигнал к пресечению его преступной деятельности сотрудниками СБУ на территории Украины", - отметил нардеп.

При этом он указал, что провальная информационная кампания руководства праворадикального образования не поможет избежать ответственности.

"Вся его бравада о новой крыше в лице главы ОПУ Ермака и его зама Татарова - очередной блеф для лохов, с которых Серёжа продолжает кормиться. Боцман токсичен для любой политической силы или олигархической структуры. Его возможное прямое участие в организации убийства Шеремета и ещё десяток тяжких преступлений делает его прокажённым - как для власти, так и общества в целом. Сколько клубку не виться, а конец все равно будет", - подытожил Илья Кива.