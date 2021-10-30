Илья Кива: Ни одно уголовное дело не изменит мою позицию и принципы

ОПЗЖ

Уголовное преследование не может изменить позицию и принципы политика, который стремиться восстановить взаимоотношения Украины с Российской Федерацией. Об этом народный депутат фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива заявил в своём Телеграм-канале.

"С полной ответственностью заявляю, что никакое уголовное преследование не остановит меня в борьбе за восстановление наших взаимоотношений с братским народом России, не изменит мои моральные принципы и идеологическую позицию", - сказал он.

Илья Кива подчеркнул, что украинские правоохранительные органы начали уголовное дело на основании видеообращения к главе РФ Владимира Путина по случаю его дня рождения.

"Сегодня в СМИ появилась информация, что в отношении меня Офис генпрокурора Украины возбудил очередное уголовное производство по статье о госизмене – за поздравление Владимира Владимировича Путина с днём рождения, - где заявителем является мэр города Киева Виталий Кличко", - отметил политик.

При этом он добавил: "Моей стране нужен мир, моей стране – Украине, - нужна свобода, моему народу нужно процветание! И за это я готов бороться!" - подытожил Илья Кива.