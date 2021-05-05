Илья Кива: Нападение на офис Полтавской ОПЗЖ – это продолжение давления на оппозицию

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива. Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Нападение на офис Полтавской горорганизации партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" было совершено радикальными гражданами по заказу власти, которая продолжает давление на оппозицию. Об этом журналистам заявил народный депутат фракции ОПЗЖ Илья Кива.

"Мы прекрасно понимаем, что это дело рук маргинализированных структур, которые себя называют националистами, фашистами, нацистами. Мы – оппозиция, и мы - серьёзная угроза беспределу, который творится в нашей стране. Мы обличаем власть в её преступлениях, мы показываем и даём решение существующим вопросам по сохранению жизни украинцев, а это нарушает доктрину геноцида, который власть устроила в Украине. Власть понимает, что мы - те, кто даёт украинцам надежду выжить в этом безумии, поэтому всячески использует маргинальный элемент: спускают все с рук, закрывают глаза на их преступления, но ставят им задачи по системному давлению на оппозицию", - сказал он.

Илья Кива подчеркнул, что подозреваемый в нападении на офис Полтавской ОПЗЖ, когда в окно была заброшен граната, так и не понёс наказание.

"Сотрудница офиса тогда выжила чудом. Она получила контузию и осколочные ранения. Но подозреваемого через три месяца отпустили на поруки побратимов. Правосудия, справедливости в нашей стране нет!", - сказал нардеп.

Политик также отметил, что давление на оппозицию носит системный характер.

"Раз в два месяца нападают на наш офис, на наших однопартийцев. Мы это все фиксируем, но, к сожалению, когда нет наказания, то это порождает чувство вседозволенности и позволения системного совершения преступлений. Мы конечно же обратимся в полицию, но уверены, что это ничего не даст, виновные при этой власти наказаны не будут", - подытожил Илья Кива.

В ночь на 5 мая неизвестные вандалы разбили партийные таблички и исписали краской стены офиса Полтавской горорганизации ОПЗЖ. Поскольку нападение было совершено ночью, пострадавших нет. На место вызваны сотрудники правоохранительных органов.