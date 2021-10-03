Илья Кива намерен обратиться к Генпрокурору и главе МВД о ситуации с подконтрольным ОПГ "Киевгорстроем"

Народный депутат Илья Кива "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Правоохранительным органам следует обратить внимание на ситуацию с компанией "Киевгорстрой", подконтрольной ОПГ с высоким покровительством. Об этом народный депутат фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива заявил в своем Телеграм-канале.

"Уверен, новому министру МВД Денису Монастырскому и новому начальнику киевской Национальной полиции требуется немедленно обратить своё внимание на структуру "Киевгорстрой", давно захваченную ОПГ с многолетней историей, которая сейчас имеет возможность обогащения в следствии нарушения закона - захвата земли, неуплаты налогов, незаконного строительства и организации незаконных стоянок по всему Киеву и ещё десятки преступлений, которые ранее оставались не замеченными правоохранительной системой", - сказал он.

Илья Кива убеждён, что новому руководству МВД хватить политической воли прекратить эту цепь правонарушений.

"Руководитель по фамилии Кушнир является бизнес-партнёром мера Киева Кличко, что давало ему возможность всегда уходить от ответственности. Но, думаю, их время пришло, и они, конечно, уверены, что грязные деньги спасают. Докажем им обратное - сила там, где Правда!", - подчеркнул нардеп.

При этом он добавил: "В понедельник готовлю официальное обращение на имя Генерального прокурора и министра МВД", - подытожил Илья Кива.