Илья Кива: Мы встаём на защиту истории победителей и начинаем борьбу с любыми проявлениями фашизма

Фото из открытых источников

Граждане Украины – гордые потомки великих победителей в Великой Отечественной войне встают на защиту истории и готовы бороться с фашизмом и любыми его проявлениями. Об этом народный депутат от ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Илья Кива заявил в ходе марша "Они не пройдут", организованного Всеукраинским гражданским антифашистским движением "Патриоты – За Жизнь" в Киеве по случаю 9 мая.

"Сегодня в нашей стране фашизм обретает новую силу, проходит новый этап возрождения и формирования. И это проходит под прямым патронатом и пособничеством власти. Кульминацией семилетнего позора стало шествие в столице почитателей дивизии "СС Галичина". И мы поняли, что дальше молчать нельзя. Мы – мужчины, граждане Украины, потомки тех, кто боролся с фашизмом, сегодня хотим заявить всему миру: мы готовы противостоять и дальше, мы готовы уничтожать фашизм и бороться с любыми его проявлениями. Сегодня, в День Великой Победы мы пришли в самое знаковое место нашей страны – к Родине Матери, чтобы заявить: фашизм в нашей стране не пройдёт! Мы встанем на защиту истории победителей, чтобы наши дети могли гордо ходить по этой земле", - сказал он.

Илья Кива подчеркнул, что фашизм осуждён и признан чумой ХХ века, борьба с фашизмом ведётся во всем мире.

"И мы взяли на себя ответственность сомкнуть ряды и побороть зло, которое уничтожает наше будущее. Сегодня мы клянёмся, что в нашей стране фашизма не будет! И как бы наша власть не старалась содействовать фашистам, мы освободим нашу землю, как это когда-то сделали наши прадеды, наши деды, наши отцы. О преступлениях фашистов мы должны помнить и передавать поколениям, чтобы никогда на нашей земле это зло не имело возможности возродиться", - сказал политик.

Фото из открытых источников

Нардеп также отметил, что День Победы является большим праздником для украинского народа, который внёс неоценимый вклад в борьбу с фашизмом.

"Наши предки, наши деды отдавали свои жизни, чтобы сегодня мы имели возможность видеть это небо, солнце, жить на этой земле и растить своих детей. Их подвиги и их имена записаны в веках. Мы будем вечно чтить и гордиться актом самопожертвования Советского Солдата. День Победы – это праздник, который останется праздником на века", - подытожил Илья Кива.