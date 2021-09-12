Илья Кива: Мы обязаны помнить, как погибших от рук фашистов, так и тех, кто поборол фашизм

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В Международный день памяти жертв фашизма необходимо вспомнить и почтить не только тех, кто погиб от рук носителей этой идеи, но и тех, кто поборол фашизм, несущий угрозу всему человечеству. Об этом народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива заявил в ходе церемонии чествования жертв фашизма в Бабьем Яру в Киеве в воскресенье.

"80 лет назад были забраны жизни миллионов ни в чем не повинных людей. Женщины, дети, старики погибали в этом адском котле фашизма, несущего угрозу всему человечеству. В Киеве есть очень страшное место – место, где захоронены свыше 150 тысяч человек, которых пригнали и безжалостно уничтожили. Мы обязаны помнить о страшных страницах истории человечества, мы обязаны помнить о тех, кто отдал свои жизни, став невинными жертвами и тех, кто отдал свои жизни, уничтожив фашизм", - сказал он.

Илья Кива подчеркнул, что украинская власть демонстративно игнорирует сегодняшний день, параллельно потакая возрождению фашизма в стране.

"Сегодня весь мир скорбит и вспоминает тех, кто погиб от рук фашистов. Я и мои соратники пришли сюда также отдать дань памяти. Но сегодня власть делает все для того, чтобы такие даты были стерты из памяти и истории украинцев. Украина сегодня - колыбель фашизма, а власть популяризирует фашизм, давая ему возможность не просто возродиться, но и стать частью власти. Сегодня неофашисты имеют возможность безнаказанно совершать преступления, казнить людей на улицах. Помпезно празднуется день основания дивизии СС "Галичина", вырастают памятники нацистским преступникам, улицы, школы называются именами нацистских пособников. История переписывается, а роль победителей втаптывается в грязь. Параллельно уже памятники Советскому Солдату, Красноармейцу, Освободителю, уничтожаются", - сказал нардеп.

В этой связи оппозиционер призвал неравнодушных украинцев к объединению усилий для противостояния распространению идей фашизма и нацизма.

"Нам приходится объединяться, чтобы противостоять возродившемуся фашизму в Украине, которая в свое время внесла неоценимый вклад в победу над нацизмом во всем мире, которая дала тысячи героев Советского Союза, заплатила огромную цену за нашу сегодняшнюю возможность растить детей, жить на этой земле. Мы обязаны посмотреть правде в глаза, объединиться и дать отпор фашизму в Украине", - подытожил Илья Кива.