Илья Кива: Мэр Полтавы имеет смелость называть вещи своими именами

ОПЗЖ

Украинская власть манипулирует конфликтом на Донбассе, чтобы скрыть истинные его причины, и немногие политики имеют смелость называть вещи своими именами. Об этом народный депутат фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива заявил в своём Телеграм-канале.

"Давайте будем честны и объективны, многие из нас, протрезвев, осознают, что история о якобы 8-летней войне с Россией – это история манипуляция власти, которая находится под внешним управлением. И таким образом пытается скрыть свои преступления и истинные причины того внутреннего военного конфликта, который 8-й год забирает жизни ни в чем неповинных украинских граждан", - сказал он.

Илья Кива подчеркнул, что на сегодня в политике идёт подмена понятий.

"Я считаю, что истинная история сегодняшнего патриотизма – это не разжигание войны и ненависти по отношению друг к другу, а это поиск компромисса, поиск возможности достижения мира, а значит, и возрождения нашей с вами многострадальной страны", - отметил нардеп.

При этом он добавил: "Как народный депутат Верховной Рады Украины, как участник боевых действий 2014-2017 гг на Донбассе, как уроженец города Полтавы, хочу выразить поддержку и благодарность мэру Полтавы Александру Мамаю за его принципиальную позицию и смелость, возможность называть вещи своими именами. Это действительно на сегодня большая редкость в украинском политикуме", - подытожил Илья Кива.

Как известно, городской голова Полтавы Александр Мамай заявил, что на территории Украины воюют США и Россия, а российско-украинскую войну назвал братоубийственной. Слова мэра вызвали широкий резонанс и акции протеста у здания горсовета. А.Мамай назвал это хорошо спланированной провокацией политических оппонентов, которые пытаются "всячески выбить" его из колеи, чтобы совершать "бесправие и сеять хаос" в Полтаве.