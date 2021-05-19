Илья Кива: Комитет Рады должен взять под контроль ситуацию с расследованием гибели трёх "азовцев"

Народный депутат Илья Кива "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Комитет Верховной Рады по вопросу правоохранительной деятельности должен взять под контроль ситуацию с расследованием гибели трёх членов полка "Азов" в 2015–2016 гг. – свидетелей правонарушений экс-командира полка Андрея Билецкого. Об этом народный депутат от ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Илья Кива заявил в ходе заседания комитета 19 мая.

"Я обращаюсь к главе комитета относительно содействия расследованию уголовных производств касательно смерти трёх членов полка "Азов", которые были представлены общественности как самоубийство. Начиная с 2015 года в "Азове" произошла гибель членов полка Ярослава Бабича, Виталия Княжеского и Александра Алябьева. Мне стало известно, что все три случая гибели этих людей связаны между собой, а реальная причина их гибели – умышленное убийство. По имеющейся информации, исполнителями были Сергей Коротких и Сергей Коровин. Заказчик – А. Билецкий", – сказал он.

Илья Кива рассказал, что погибшие были ключевыми свидетелями противоправных действий своего командира, а расследованию обстоятельств их гибели препятствовали представители полка, работающие в правоохранительных органах.

"Покрывательством занимался в то время начальник ГУ Нацполиции в Киевской области Вадим Троян, по чьему указанию уничтожались вещественные доказательства, запугивались свидетели, блокировалось расследование. Все это является преступлением против украинского народа, поскольку в результате коррупционных действий должностных лиц правоохранительных органов преступники имеют возможность быть на свободе и совершать противоправные действия", – подчеркнул нардеп.

При этом политик отметил, что всю имеющуюся у него информацию он передал в Офис Генпрокурора.

"Я обратился к Генпрокурору о расследовании преступлений, "слитых" ранее и неправильно квалифицированных. Эта информация требует объективной оценки и объективного расследования. И нам следует взять под контроль расследование ОГП. Это достаточно серьёзный прецедент, где мы обязаны высказать свою позицию, как комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности", – подытожил Илья Кива.