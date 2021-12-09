Илья Кива: Комитет Рады должен взять на контроль ситуацию с беспрецедентным решением ОГП в деле о разворовывании Фонда гарантирования вкладов

ОПЗЖ

Комитету Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности следует взять на контроль ситуацию с неправомерными действия Офиса Генпрокурора в деле о разворовывании средств Фонда гарантирования вкладов. Об этом заявил народный депутат фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива в ходе заседания комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности.

"Ко мне обратился уволенный ранее прокурор ОГП с просьбой разобраться в его ситуации. Было закрыто дело по факту разворовывания Фонда гарантирования вкладов физических лиц. И мной, как членом Комитета, было выявлено, что 12 ноября 2021 года одним из прокуроров ОГП в одностороннем порядке вынесено постановление о закрытии уголовного производстве в деле о разворовывании средств Фонда - в связи с якобы неустановленным достаточным доказательством для доведения виновности лица в суде и исчерпыванием возможности их получить. Я в этом предусматриваю коррупционную составляющую. Я считаю, что этот вопрос мы должны взять под контроль Комитета, поскольку мы несём ответственность за действия Генпрокурора, кандидатура которого была нами фактически согласована на эту высокую государственную должность", - сказал он.

Илья Кива пояснил, что речь идёт о деле по фактам разворовывания $1,5 млн и 2 млрд грн средств вкладчиков.

"И следователи ГБР 18 августа 2021 года по уголовному производству 62021000000000693 внесли в ЕРДР ведомости. Также были выписаны подозрения по факту разворовывания Фонда. Но ОГП вынес беспрецедентное решение о закрытии уголовного дела и об отмене выписанных ранее подозрений", - отметил нардеп.

Илья Кива подчеркнул, что намерен письменно обратиться к Комитету относительно контроля этого вопроса.

"Также я буду просить заслушать уволенного ранее прокурора (экс-прокурор, расследовавший и осуществлявший процессуальное руководство по делу об отмывании денег Виталий Демидов - Ред.), поскольку, по моей информации, его уволили по одной простой причине – он не хотел нарушать закон и закрывать данное уголовное производство. Мы, возможно, столкнулись со страшным коррупционным действием - продажей уголовных производств и попыткой сокрытия ОГП уголовных преступлений", - подытожил политик.