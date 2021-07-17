Илья Кива: Харьковская полиция поставила Нацкорпусу задачу расправиться с "Патриотами – За жизнь"

Народный депутат Илья Кива "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Национальная полиция Украины поставила задачу праворадикалам по организации провокаций против активистов Всеукраинского антифашисткого движения "Патриоты - За Жизнь". Об этом народный депутат от ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ, лидер движения Илья Кива заявил в своём Телеграм-канале.

"По моей информации руководство Харьковского УСР Национальной полиции передали личные данные и регистрацию проживания членов антифашисткого движения "Патриоты - За Жизнь" неонацистам Билецкого из "Нацкорпуса". Поставлена прямая задача по организации нападений и расправы", - сказал он.

Илья Кива подчеркнул, что на любые провокации будет адекватная реакция.

"Мы готовы к такому развитию событий. Обязуемся адекватно и системно отвечать на любое нападение со стороны неофашистов", - отметил нардеп.

При этом он добавил: "Полиция Харькова на страже фашизма и преступности!" - подытожил Илья Кива.