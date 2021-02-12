Илья Кива готов оказать юридическую помощь студентам, задержанным за осквернение памятника Бандере

Народный депутат Илья Кива "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Студенты, которые выразили свою позицию, облив краской памятник Степану Бандере во Львове, вправе рассчитывать на юридическую поддержку. Об этом народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь", Илья Кива заявил в своём Телеграм-канале.

"Обращаюсь к пользователям соцсетей – помогите найти мне ребят-героев, которые облили краской памятник Степану Бандере во Львове. Я знаю, что их задержала полиция, и сейчас я больше чем уверен, что им нужна юридическая помощь и сопровождение в решении их вопроса. Я готов оказать им всяческую помощь, как народный депутат, как гражданин Украины, я готов взять их на поруки. Давайте будем защищать героев, которые не побоялись высказать свою позицию в отношении нацистских пособников", - сказал он.

Как известно, ночью 5 февраля двое мужчин бросили бутылки с краской в памятник, расположенный на улице Митрополита Ангеловича во Львове. Позже сотрудники Нацполиции задержали подозреваемых – студентов львовских вузов, выходцев из Тернополя. Задержанным угрожает ограничение свободы от 4 до 5 лет или лишение свободы от 4 до 7 лет.