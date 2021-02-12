Илья Кива готов оказать юридическую помощь студентам, задержанным за осквернение памятника Бандере
Студенты, которые выразили свою позицию, облив краской памятник Степану Бандере во Львове, вправе рассчитывать на юридическую поддержку. Об этом народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь", Илья Кива заявил в своём Телеграм-канале.
"Обращаюсь к пользователям соцсетей – помогите найти мне ребят-героев, которые облили краской памятник Степану Бандере во Львове. Я знаю, что их задержала полиция, и сейчас я больше чем уверен, что им нужна юридическая помощь и сопровождение в решении их вопроса. Я готов оказать им всяческую помощь, как народный депутат, как гражданин Украины, я готов взять их на поруки. Давайте будем защищать героев, которые не побоялись высказать свою позицию в отношении нацистских пособников", - сказал он.
Как известно, ночью 5 февраля двое мужчин бросили бутылки с краской в памятник, расположенный на улице Митрополита Ангеловича во Львове. Позже сотрудники Нацполиции задержали подозреваемых – студентов львовских вузов, выходцев из Тернополя. Задержанным угрожает ограничение свободы от 4 до 5 лет или лишение свободы от 4 до 7 лет.