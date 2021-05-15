Илья Кива: Есть информация о получении взятки прокурором Киева от Палатного

Народный депутат Илья Кива "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Информация о получении крупной взятки прокурором Киева Олегом Киперманом от главы исполкома политической партии "Удар" Артура Палатного будет передана в ГБР и ОГП. Об этом народный депутат от ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ - ЗА ЖИЗНЬ Илья Кива заявил в своём Телеграм-канале.

"Только что аноним предоставил мне информацию, что прокурор Киева Олег Кипер получил крупную взятку от известного сутенёра, торговца наркотиками, соратника столичного мэра Артура Палатного. Взятка давалась за то, чтобы Кипер притормозил, а при возможности и "слил" уголовное дело в отношении Палатного, начатое Офисом Генпрокурора", - сказал он.

Илья Кива подчеркнул, что намерен "придать юридический и законный окрас" этой информации.

"В понедельник я, как народный депутат, член парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности, буду официально обращаться с заявлением в ГБР и ОГП с требованием перепроверить эту информацию, и в случае её подтверждения – возбудить уголовное дело в отношении прокурора Кипера", - отметил политик.

При этом он добавил: "Знаю о том, что Кипер системно на протяжении длительного времени помогал Палатному уходить от ответственности, а также сообщникам Палатного и его боевикам. Шаг за шагом мы очистим и систему, и страну от подобной погани", - подытожил Илья Кива.

Как известно, 13 мая в ряде помещений, принадлежащих А.Палатному, прошли обыски. В "Ударе" назвали следственные действия "давлением на демократическую партию со стороны Офиса президента".