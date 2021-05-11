Илья Кива: Давление власти на Виктора Медведчука лишь укрепляет его позиции

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива. Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Непрофессиональная и политически слабая власть оказывает давление на оппозицию, в надежде устранить серьёзного противника, получить некие преимущества в переговорах с Россией и отвлечь внимание от своих нарушений. Об этом народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива заявил журналистам в Киеве 11 мая.

"Зеленский, используя силовые структуры, давит на оппозицию, пытаясь сломить и деморализовать нас. Он также хочет получить некие козыри для переговоров с РФ, думая, что давление на Виктора Медведчука даст ему возможность более эффективно проводить переговоры или торговаться. Это всего лишь доказывает политическую слабость и неспособность Зеленского работать в демократическом поле правового государства. Раньше власть пыталась выдавить Медведчука из Украины, сейчас этим правовым беспределом она пытается скрыть свои преступления", - сказал он.

Илья Кива подчеркнул, что выписывание подозрений главе Политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктору Медведчуку лишь укрепит его позиции.

"Власть пошла на закрытие телеканалов, давление на оппозицию, ряд уголовных производств, объявление подозрения руководству ОП-ЗЖ… но если Виктор Медведчук окажется в тюрьме, то это неприкрытое, явное давление на оппозиционного политика сделает из него человека, за которым пойдут миллионы людей. Медведчук ничего не боится, это очередная ступень его политического развития", - подчеркнул нардеп.

При этом политик добавил: "ОП-ЗЖ – вторая по величине фракция в парламенте, которая системно укрепляет свои позиции, доверие электората к которой постоянно растёт. И мы те, кто вскоре станут властью", - подытожил Илья Кива