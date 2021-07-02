Илья Кива: Белорусский народ смог отстоять свою независимость, а Украина её потеряла

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива. Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Умение братского белорусского народа отстоять свою независимость является примером борьбы за своё прошлое и будущее. Об этом народный депутат от ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Илья Кива заявил в видеообращении по случаю Дня независимости Беларуси, размещённом в его Телеграм-канале.

"Дорогой наш, родной, братский белорусский народ! Хочу поздравить вас с великим государственным праздником – Днём независимости. Той независимости, которую совсем недавно вам пришлось защищать и отстаивать. Той независимости, которую сегодня, к сожалению, потеряла моя страна – Украина. Вы всегда будете являться для нас примером борьбы и противостояния за своё настоящее и будущее, за своё историческое прошлое", - сказал он.

Илья Кива подчеркнул, что несмотря на нынешние сложные политические отношения между Украиной, Россией и Беларусью, народы этих стран всегда были и будут братскими.

"Придёт время, когда белорусы, русские, украинцы объединятся снова и станут той великой, мощной силой, которая будет противостоять хаосу, безумию, беспределу. Ми сумеем сохранить свою историю, мы сумеем вернуть наши взаимоотношения. И мы всегда в своих сердцах будем нести любовь к нашим славянским соседям. Мы, украинский народ, навсегда останемся для вас братьями", - подытожил он.