Игорь Гужва: В случае масштабной войны большинство нардепов отправятся в направлении, указанном Анной Колесник

Главный редактор интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва прокомментировал ужесточение ответственности за уклонение от призыва на воинскую службу и телефонную переписку народного депутата от фракции "Слуга народа" Анны Колесник, в которой парламентарий заявила о необходимости "валить из этой страны".

Об этом Гужва заявил на своей странице в социальной сети Facebook, пишут Украинские новости.

"По поводу знаменитой уже фразы "пора валить из этой страны".

Напомню, что написала ее нардеп от "Слуги народа" Анна Колесник вполне по конкретному поводу - послушав доклад главнокомандующего ВСУ Хомчака о концентрации российских войск на границах Украины. Тем самым обозначив свое поведение в случае начала масштабной войны.

А чуть позже, в тот же день, парламент принял законопроект об ужесточении ответственности за уклонения от призыва в армию – увеличение штрафов и тюремный срок до 5 лет. Депутат от "Слуги народа" Анна Колесник, желающая "свалить" из-за угрозы войны, проголосовала "за". Также как и 255 ее коллег-депутатов.

Но что-то подсказывает - в случае войны мало кто из этих голосовавших окажется на фронте. Большинство отправится в совсем другом направлении. Уже указанном Анной Колесник", - написал он.