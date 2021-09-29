Иерарх Сербской Церкви: Украинская авантюра Константинополя имеет жалкое квазибогословское объяснение и оправдание

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Украинская авантюра Константинополя имеет жалкое квазибогословское объяснение и оправдание. На это указал епископ Бачский Ириней в своем докладе, который посвящен теме "Церковная автокефалия вчера и сегодня".

Так, говоря о предоставлении Константинопольским патриархом автокефалии украинским раскольникам, епископ Ириней подчеркнул: "Автокефалия должна быть подтверждением и укреплением соборности и единства Церкви, а на деле она стала стеной соблазна и камнем преткновения. Она не только не служит укреплению православной веры и росту тела Вселенской Православной Церкви, но прежде всего не служит пастырскому сотериологическому старанию о спасении душ всех верующих, а наоборот, к сожалению, сегодня употребляется как орудие и средство для разрушения единства Церкви с тенденцией редефиниции православной экклезиологии".

"Канонический беспорядок, каноническая анархия, вмешательство и вторжение на каноническую территорию других Поместных Православных Церквей уже получает свое жалкое квазибогословское объяснение и оправдание, - указал владыка Ириней.

При этом он подчеркнул: Пастырский аспект и сотериологическая перспектива деятельности Церкви в мире становятся неважными или даже игнорируются. Все это происходит на наших глазах, показано в наши дни на печальном примере поведения Константинопольского Патриархата - нашей Матери-Церкви, к сожалению, забывшей, что означает настоящая материнская забота и любовь".

"Ситуация очень трагическая, опасная, но я уверен, что как в день Пятидесятницы, так и через всю историю Церкви Дух Святой руководит в Церкви. Спаситель нас убеждает, что врата ада не одолеют ее, не смогут победить, и я уверен, что найдется какое-то решение. Потому что если этот раскол продлится слишком надолго, то, к сожалению, будет неизбежен новый раскол наподобие того, что был в XVIII столетии, и вина будет на тех, кто вызвал такой раскол. Дай Бог, чтобы такого не было и как-то со временем ситуация уврачевалась", - выразил надежду сербский архиерей.