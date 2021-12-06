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"И нам тоже минималку подняли". "Слугам народа" повысили зарплаты "в конвертах"

Деньги
Фото из открытых источников

По информации "Страны", депутатам от "Слуги народа" увеличили зарплаты в конверте.

Если ранее минимальный уровень выплат составлял 15 тысяч долларов в месяц, то сейчас минимальные выплаты увеличили до 20 тысяч долларов.

При этом многие депутаты от "Слуги народа" получают гораздо большие суммы - десятки тысяч долларов в месяц.

Повышение зарплат связывают с появлением группы Разумкова и опасениями, что к ней могут присоединиться многие депутаты от "Слуги народа".

Также повышение зарплат в конвертах совпало по времени с ростом минимальной зарплаты в Украине с 6000 до 6500 гривен. Этот факт уже стал поводом для шуток между "слугами". Мол, "и нам тоже минималку подняли".

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