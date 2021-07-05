Human Rights Watch заявила о пытках и жестоком обращении с заключенными в ОРДЛО

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В организации отметили, что получили новую информацию о нескольких женщин, которых удерживает "ДНР" по сфабрикованным обвинениям в "шпионаже"

Поддерживаемые Россией вооруженные формирования на востоке Украины пытают и жестоко обращаются с людьми, находящимися под стражей. Об этом заявила правозащитная организация Human Rights Watch.

"Пытки и другие случаи негуманного обращения со стороны вооруженных групп воплощаются жестоким обращением с женщинами, которые находятся под стражей.

Насколько нам известно, много задержанных держат без связи, в ужасных условиях и без доступа к справедливому судебному процессу или надлежащей медицинской помощи", – подчеркнула старшая исследовательница Европы и Центральной Азии Юлия Горбунова.

В организации отметили, что получили новую информацию о нескольких женщин, которых удерживает "ДНР" по сфабрикованным обвинениям в "шпионаже".

Одна женщина была беременной, когда ее задержали в мае 2021 года, две другие имеют серьезные заболевания, от которых они не получали лечения, а четвертую пытали, рассказали в HRW.

По данным ООН, в период с 2014 по 2021 год жертвами пыток и жестокого обращения стали около 4 000 задержанных в связи с конфликтом на Донбассе.

Как известно, обострение ситуации на оккупированных территориях продолжается с 2014 года после российской оккупации Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке НВФ. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские "добровольцы".

По данным ООН, с апреля 2014-го по 31 января 2021 года в результате вооруженного конфликта на Донбассе погибли от 13 100 до 13 300 человек.

Напомним, ранее мы писали, что Россия использует на Донбассе наемников из более 30 стран. Кроме того, заместитель генпрокурора сообщил, что начиная с 2014 года по настоящее время, иностранные наемники находились в составе различных подразделений НВФ, подконтрольных России. В частности, иностранцы становились членами так называемого 14-го батальона территориальной обороны "Призрак", отличающегося своей жестокостью.