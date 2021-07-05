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Human Rights Watch заявила о пытках и жестоком обращении с заключенными в ОРДЛО

Фото из открытых источников

В организации отметили, что получили новую информацию о нескольких женщин, которых удерживает "ДНР" по сфабрикованным обвинениям в "шпионаже"

Поддерживаемые Россией вооруженные формирования на востоке Украины пытают и жестоко обращаются с людьми, находящимися под стражей. Об этом заявила правозащитная организация Human Rights Watch.

"Пытки и другие случаи негуманного обращения со стороны вооруженных групп воплощаются жестоким обращением с женщинами, которые находятся под стражей.

Насколько нам известно, много задержанных держат без связи, в ужасных условиях и без доступа к справедливому судебному процессу или надлежащей медицинской помощи", – подчеркнула старшая исследовательница Европы и Центральной Азии Юлия Горбунова.

В организации отметили, что получили новую информацию о нескольких женщин, которых удерживает "ДНР" по сфабрикованным обвинениям в "шпионаже".

Одна женщина была беременной, когда ее задержали в мае 2021 года, две другие имеют серьезные заболевания, от которых они не получали лечения, а четвертую пытали, рассказали в HRW.

По данным ООН, в период с 2014 по 2021 год жертвами пыток и жестокого обращения стали около 4 000 задержанных в связи с конфликтом на Донбассе.

Как известно, обострение ситуации на оккупированных территориях продолжается с 2014 года после российской оккупации Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке НВФ. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские "добровольцы".

По данным ООН, с апреля 2014-го по 31 января 2021 года в результате вооруженного конфликта на Донбассе погибли от 13 100 до 13 300 человек.

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Напомним, ранее мы писали, что Россия использует на Донбассе наемников из более 30 стран. Кроме того, заместитель генпрокурора сообщил, что начиная с 2014 года по настоящее время, иностранные наемники находились в составе различных подразделений НВФ, подконтрольных России. В частности, иностранцы становились членами так называемого 14-го батальона территориальной обороны "Призрак", отличающегося своей жестокостью.

 

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