home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Политика Читати новину українською

Худрук музея Есенина Маленко о необходимости создания новых культурных форм и форматов для молодежи

Фото из открытых источников

Искусство не может быть без конфликта, всегда возникает искушение разрушением - наблюдать за тем, как красиво можно разрушить. 

Такое мнение высказал художественный руководитель Государственного музея Сергея Есенина Влад Маленко о фильме митрополита Тихона Шевкунова "Гибель Империи" (смотреть первую серию, вторую серию).

"Вы знаете, у меня такая мысль появилась, в качестве пробы я бы хотел предложить... у нас был недавно спектакль, такой - поэтический. Я когда посмотрел, а у них даты рождения совпадают с датами их предшественников - 93 года, 95 лет. И они высказались о своем времени и вдруг у них глаза заблестели, в них была тоска по советскому раю", - рассказал Маленко.

Он предложил сделать из фильма театральное представление, с музыкой и стихами по снятым фильмам.

Главный урок, который исходит от фильма владыки Тихона "Гибель империи" (смотреть первую серию, вторую серию). 

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект