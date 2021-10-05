Хотят идти вне закона - пусть идут: Разумков прокомментировал свое отстранение от ведения заседаний ВР

Председатель Верховной Рады IX созыва Дмитрий Разумков Фото из открытых источников

В суд чиновник обращаться не собирается

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал свое отстранение от ведения пленарных заседаний парламента и возможную выставку. Об этом шлось время брифинга.

"Сегодня я был отстранен от ведения пленарных заседаний. Только что проголосовали коллеги включения вопроса об отзыве с должности председателя Верховной Рады Украины в повестку дня сессии. Они решили, что это может быть в четверг, поэтому Рада приняла такое решение. Будем идти за ним.

Я об этом сказал, когда говорил в зале, если кто-то хочет продемонстрировать, что мы держимся за должность или я держусь за должность, – нет! Я даже не буду мешать, потому что ты либо идешь по закону, либо ты идешь, как тебе нравится", - подчеркнул Разумков.

Чиновник подчеркнул, что для него парламент является институцией, которую нельзя порочить.

"Я не буду политические распри превращать в грязь, которой забрызгает парламент. Хотят идти вне закона - пусть уходят. Сегодня мне коллеги говорили: "ну, потом у тебя будет возможность обращаться в суд". Я не буду обращаться в суд. Если бы я хотел усидеть на этом посту, поверьте мне, я знаю, как это сделать. Но должность ничего не стоит, если ты не понимаешь для чего она тебе нужна.

Я очень хотел верить, что за эти 2 года мы парламент снова вернули к парламентской работе. Видимо, я где-то ошибся. Ошибся и в людях, и в ценностях, с которыми они шли. Но я точно не ошибся в тех людях, которые нас сюда делегировали и выбирали. И что с должностью, что без нее – главное оставаться человеком, главное оставаться с теми ценностями, с теми обещаниями и с теми принципами, с которыми мы сюда заходили.

Я очень хочу оставаться таким, я знаю, что таких людей в Совете, не смотря на то, что сегодня им очень тяжело, вы даже не понимаете на сколько им тяжело, но их достаточно, и я уверен, что вместе мы можем достичь тех результатов, за которыми нас направляли в 2019 году в эти стены. Новых, светлых, правильных, с принципами, с ценностями, с обещаниями. Пройдем этот путь вместе", - резюмировал Разумков.

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Напомним, ранее мы писали, что Верховная Рада Украины включила в повестку дня вопрос об отзыве с должности председателя парламента Дмитрия Разумкова.

Соответствующее решение поддержали 246 народных депутатов во время сегодняшнего пленарном заседании, из них 211 от фракции "Слуга народа".

Таким образом, отставку спикера Рады рассмотрят на внеочередном заседании в четверг, 7 октября.