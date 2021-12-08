Хотят еще больше обворовать: что думают украинцы о планах власти "залезать в их карманы" и противостоянии с Медведчуком

Фото из открытых источников

Что-то покупаешь? Сначала посмотри сколько ты заработал. Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев угрожает украинцам усиленным вниманием со стороны государственных контролирующих органов. Если человек, не имея должным образом подтверждающихся доходов надумает купить квартиру, дом, землю, машину или что-либо другое дорогостоящее, его пригласят в компетентные органы для дачи объяснений. Когда документально подтвердить законность денег не удастся, налоговая вынудит отдать ей 18% от суммы, потраченной на покупку. Считают ли украинцы справедливым такой подход? Своим мнением они поделились в эфире программы "Чуємо кожного".

"Зачем лезть к людям в карман? Они же не знают, откуда у человека деньги. Может он их копил всю жизнь, с чего вдруг он должен их отдавать непонятно кому и непонятно за что?" - возмущен житель Николаева.

"Пусть за собой следят", - коротко высказал свое мнение уроженец Кропивницкого.

"Если малоимущие решат достать из баночки деньги и что-то купить, и их начнут тягать по правоохранительным органам, это может иметь негативные последствия для общества. У нас гораздо большие суммы скрываются в другом виде", - считает еще один житель Кропивницкого.

"Я сам построил дом, вложил свои деньги, и еще за это платить нужно? Это абсурд", - отмечает киевлянин.

"Та это все вводят, чтобы обворовать людей еще больше. Пускай ловят там, где миллионы и большие деньги, а тут и так не за что прожить", - жалуется житель столицы.

"Я работала в Израиле шесть лет, купила две квартиры дочерям, так что ж теперь? Еще третья дочь есть, как ей заработать на квартиру? Это нереально", - резюмирует киевлянка.