"Хочешь посидеть рядом с великим человеком? Прекращай преследовать Медведчука". Погребинский о заявлении Путина относительно возможности встречи двух президентов

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Президент России Владимир Путин дал четко понять своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому: если тот хочет, чтобы встреча президентов состоялась – он должен немедленно прекратить преследовать лидера оппозиции Виктора Медведчука. Об этом в эфире телеканала "Перший Незалежний" заявил политолог Михаил Погребинский.

Однако, по его мнению, Зеленский не понимает намеков, и это весьма прискорбно.

"Я считаю, что слова московского руководителя, российского президента важны. И если с первого раза президент Зеленский это не услышал, а они как бы намеков не понимают – то это прискорбно. В данном случае ясно и четко сказано, когда возможно, – а он же спит и видит, как бы сесть рядом с лидером великой державы, это ж ему важно, он только этого хочет. И ему дали понять, что "Ты хочешь этого? Заканчивай вот это все то, что ты творишь с оппозицией, и возвращайся к исполнению Минских соглашений, хотя бы начни это – тогда мы тебе устроим удовольствие, посидишь рядом с великим человеком. Это так он себе представляет, хочет тоже быть великим, лидером великой державы. Так что мне кажется, что это важно, что это прозвучало, но, к сожалению, пока опыт наш говорит, что он даже и прямых вещей не понимает, без намеков, тоже. Но посмотрим, как будет на самом деле дальше. Надежду сохраняем все-таки", – заявил Погребинский.

Политолог выразил надежду, что следующее заседание суда по делу председателя политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука закончится его победой.

"Я очень надеюсь, что будет это услышано, и что люди, от которых это зависит, то есть, представители уже судебной власти, – они не могут не понимать, что вот та власть, которая сегодня у нас есть – она ведет страну к пропасти. По крайней мере, разумные люди там наверняка есть. Их трудно найти в правящей фракции правящей партии, это большая проблема. А все-таки в судебном корпусе, мне кажется, такие люди должны быть. И они не случайно же – ясно, что от них требовали посадить Медведчука сразу, но они дали понять, что прокурорская работа выполнена так, что это вот никак сделать нельзя. И, может быть, сейчас они поступят как честные порядочные люди, а не просто исполнители воли человека, который случайно оказался в кресле президента. И они поступят честно, и закончится вся эта позорная история с преследованием лидеров оппозиции", – добавил Погребинский.

Он подчеркнул, что реальный рейтинг "Оппозиционной платформы – За жизнь" выше, чем у "Слуги народа".

"Было много разговоров, и президент рассказывал о том, что "вот, мы каналы закрыли, все, партии нет, там, рейтинга нет…", а вот последние данные Киевского международного института показывают, что рейтинг второй после рейтинга правящей партии, второй рейтинг, при том, что я практически уверен, – с небольшим, всего три процента разницы, – практически уверен, что на самом деле рейтинг "Оппозиционной платформы – За жизнь" больше. Просто потому, что запугали людей, люди просто боятся сказать, что они за эту партию. На самом деле больше. Я даже думаю, что, может быть, и на первом месте", – добавил Погребинский.