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Хакеры из РФ используют Украину для подготовки атак на США, - ОП

Фото из открытых источников

По словам Зеленского, американцам нужно следить, что происходит в Украине, потому что "завтра это может случиться у них дома"

Российские хакеры, прежде чем осуществить кибератаки на США используют Украину как тестовую площадку. Об этом сообщает Офис президента

"По мнению экспертов, российские хакеры используют Украину как тестовую площадку для отработки подобных тактик с целью атаки на США", - говорится в сообщении.

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Кроме этого, в Офисе президента уточнили, что сегодня Америка поддерживает Украину деньгами, вооружением и путем обучения военных, но больше всего государство хочет, чтобы США поддержали ее при вступлении в НАТО.

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Напомним, ранее в США после кибератаки на трубопроводную компанию Colonial Pipeline и крупного ущерба, нанесенного киберпреступниками, повышают приоритет расследования атак программ-вымогателей до уровня терроризма.

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