Говорить об этом рано, - Зеленский о втором президентском сроке

Владимир Зеленский Офис президента

На этапе избирательной кампании он заявлял лишь об одном президентском сроке

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение баллотироваться на второй срок, будет зависеть от отношения общества, а пока говорить об таком варианте рано. Об этом он рассказал во время пресс-конференции, сообщает "Украинская правда".

"О второй каденции рано и несправедливо говорить. Потому что не прошло даже половины моей каденции. Я считаю, что мы многое успеем. Я считаю, что есть много обещаний, и я не хочу, чтобы они остались в истории как обещания. И моё желание пойти на второй срок, я думаю, будет полностью совпадать с желанием общества. Я думаю, что это будет очень зависеть от того процента вещей, которые я пообещал и сделал или не сделал", – отметил глава государства.

Зеленский также объяснил, что пошел по пути решений СНБО, чтобы выполнить свои обещания, ведь он не может сам "бороться со всем миром".

Следует заметить, во время избирательной кампании Зеленский заявлял, что идет лишь на один президентский срок. Однако впоследствии в его окружении начали говорить, что этого времени не хватит, чтобы завершить начатое.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что 24 августа к 30-летию Независимости Украины проведут военный парад "как на суше, так и на воде".