Государство переходит все границы! – Качный о "модернизации" закона о санкциях

Народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Александр Качный фото - из открытых источников

Но такими действиями власть ускоряет свой конец, говорит нардеп

Власть хочет модернизировать закон о санкциях, чтобы их можно было применить к каждому гражданину. Таким образом, государство переходит все границы и перестает быть правовым.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Александр Качный.

Гость ток-шоу сообщил, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который имеет целью совершенствование введения санкций.

"Сейчас в стране начинается серьезная вакханалия. Ясько, есть такая депутат Верховного Совета от "слуг народа"... Что она сейчас зарегистрировала за законопроект – который узаконивает и усовершенствует введение санкций по стране. То есть она этим законопроектом хочет ввести при РНБО специальную службу, которая должна будет работать именно в санкционном режиме. То есть они сейчас модернизируют этот закон, дадут возможность накладывать санкции практически на каждого гражданина Украины. Сейчас это вне закона идет все, что они делают. Они хотят это все узаконить. Мы видим, что государство переходит все границы и перестает быть правовым. С одной стороны, это для всех нас очень плохо, но, с другой стороны, они ускоряют свой конец, потому что каждое такое действие будет вызывать противодействие", – подчеркнул Александр Качный.

Новости по теме: Новые санкции СНБО против Медведчука и Марченко – юридическая оценка кейса

Напомним, 19 февраля решением Совета национальной безопасности и обороны были применены санкции к 19 юридическим и восьми физическим лицам, а также в отношении пяти самолетов, на которых осуществлялись перелеты по маршруту Киев – Москва. Санкции применены к компаниям, обслуживающим эти самолеты. Они введены на три года. Среди лиц, попавших под санкции, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

Напомним, 2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении персональных санкций против депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. В частности, речь идет и об аннулировании лицензий на вещание принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции в течение пяти лет.

Читайте также: "Закон о санкциях не предусматривает ограничения работы украинских СМИ. Закрывать каналы было нельзя. Документ".