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Госсекретарь США назвал продуктивным визит в Украину

Энтони Блинкен. Фото: novostimira.net

Он подчеркнул, что США готовы поддержать проведение реформ в Украине

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о продуктивности встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом он написал в своем Twitter.

По его словам, США "полны решимости перед лицом российской агрессии" и готовы поддержать проведение реформ в Украине.

"Продуктивное проведение времени в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и со всеми, с кем я встретился", - отметил американский политик.

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Напомним, ночью со среды на четверг, государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен прибыл в Украину с официальным визитом. Он встретился с президентом Украины, а также пообщался со спикером Верховной Рады и председателями депутатских фракций.

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