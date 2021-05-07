Госсекретарь США назвал продуктивным визит в Украину

Он подчеркнул, что США готовы поддержать проведение реформ в Украине

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о продуктивности встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом он написал в своем Twitter .

По его словам, США "полны решимости перед лицом российской агрессии" и готовы поддержать проведение реформ в Украине.



"Продуктивное проведение времени в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и со всеми, с кем я встретился", - отметил американский политик.

Новости по теме: Войска РФ на границе и безопасность в Черном и Азовском морях: Какие вопросы обсуждал Блинкен с украинскими властями

Напомним, ночью со среды на четверг, государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен прибыл в Украину с официальным визитом. Он встретился с президентом Украины, а также пообщался со спикером Верховной Рады и председателями депутатских фракций.