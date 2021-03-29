Госгеонедр аннулировала 19 спецразрешений в рамках санкций СНБО

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Указ о введении в действие решения СНБО Зеленский подписал 25 марта

Государственная служба геологии и недр Украины аннулировала спецразрешения на недропользование (нефтегазовые площади) 19 компаниям в соответствии с решением СНБО, которое ввел в действие президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечается, персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) бессрочно применены к 19 юридическим лицам:

ООО "Гео Коннект",

ООО "ЭджейнМакро",

ООО "Глобал Гео Инвест",

ООО "Транс Сет Гео",

ООО "Эко Газ Альянс",

ООО "Эпивал Энерджи",

ООО "ГеоПост",

ООО "Юнолит Ойл",

ООО "Профи Нефть",

ООО "ГеоТаргент",

ООО "Надра Прайд",

ООО "Бест Гео Тех",

ООО "Гео Стенс",

ООО "Надра Вест Групп",

ООО "Гео Форс Ойл",

ООО "Бест Оил Компани",

ООО "Надрапростир",

ООО "Гео Вертикаль",

ООО "Инфо Гео Тренд".

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"Внимание Совета национальной безопасности и обороны Украины в сферу недропользования не случайно, поскольку эта отрасль является одной из ключевых в национальной экономике и ведущей в наполнении государственного бюджета", – отметил глава Госгеонедр Роман Опимах.

Кроме этого, Министерству иностранных дел Украины поручено проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о применении санкций и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.

Напомним, на заседании 19 марта Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции в отношении 19 компаний в сфере недропользования.