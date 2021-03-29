Госгеонедр аннулировала 19 спецразрешений в рамках санкций СНБО
Указ о введении в действие решения СНБО Зеленский подписал 25 марта
Государственная служба геологии и недр Украины аннулировала спецразрешения на недропользование (нефтегазовые площади) 19 компаниям в соответствии с решением СНБО, которое ввел в действие президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Как отмечается, персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) бессрочно применены к 19 юридическим лицам:
- ООО "Гео Коннект",
- ООО "ЭджейнМакро",
- ООО "Глобал Гео Инвест",
- ООО "Транс Сет Гео",
- ООО "Эко Газ Альянс",
- ООО "Эпивал Энерджи",
- ООО "ГеоПост",
- ООО "Юнолит Ойл",
- ООО "Профи Нефть",
- ООО "ГеоТаргент",
- ООО "Надра Прайд",
- ООО "Бест Гео Тех",
- ООО "Гео Стенс",
- ООО "Надра Вест Групп",
- ООО "Гео Форс Ойл",
- ООО "Бест Оил Компани",
- ООО "Надрапростир",
- ООО "Гео Вертикаль",
- ООО "Инфо Гео Тренд".
"Внимание Совета национальной безопасности и обороны Украины в сферу недропользования не случайно, поскольку эта отрасль является одной из ключевых в национальной экономике и ведущей в наполнении государственного бюджета", – отметил глава Госгеонедр Роман Опимах.
Кроме этого, Министерству иностранных дел Украины поручено проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о применении санкций и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.
Напомним, на заседании 19 марта Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции в отношении 19 компаний в сфере недропользования.