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Госгеонедр аннулировала 19 спецразрешений в рамках санкций СНБО

Фото из открытых источников

Указ о введении в действие решения СНБО Зеленский подписал 25 марта

Государственная служба геологии и недр Украины аннулировала спецразрешения на недропользование (нефтегазовые площади) 19 компаниям в соответствии с решением СНБО, которое ввел в действие президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает пресс-служба ведомства

Как отмечается, персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) бессрочно применены к 19 юридическим лицам:

  • ООО "Гео Коннект",
  • ООО "ЭджейнМакро",
  • ООО "Глобал Гео Инвест",
  • ООО "Транс Сет Гео",
  • ООО "Эко Газ Альянс",
  • ООО "Эпивал Энерджи",
  • ООО "ГеоПост",
  • ООО "Юнолит Ойл",
  • ООО "Профи Нефть",
  • ООО "ГеоТаргент",
  • ООО "Надра Прайд",
  • ООО "Бест Гео Тех",
  • ООО "Гео Стенс",
  • ООО "Надра Вест Групп",
  • ООО "Гео Форс Ойл",
  • ООО "Бест Оил Компани",
  • ООО "Надрапростир",
  • ООО "Гео Вертикаль",
  • ООО "Инфо Гео Тренд".

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"Внимание Совета национальной безопасности и обороны Украины в сферу недропользования не случайно, поскольку эта отрасль является одной из ключевых в национальной экономике и ведущей в наполнении государственного бюджета", – отметил глава Госгеонедр Роман Опимах.

Кроме этого, Министерству иностранных дел Украины поручено проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о применении санкций и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.

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Напомним, на заседании 19 марта Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции в отношении 19 компаний в сфере недропользования.

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