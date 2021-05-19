Гордон о Медведчуке: Он боец и цельная личность

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук имеет прекрасную юридическую подготовку, он боец и цельная личность. Об этом заявил журналист Дмитрий Гордон в эфире программы "Право на владу".

Он подчеркнул, что оппозиционный политик это человек с характером, который будет бороться за себя и использовать все свои юридические знания.

"Не учли главного - Медведчук боец. Это не пацан из подворотни. Нет, это серьезный человек, владеющий прекрасной подготовкой юридической. То, что он кум Путина - это, конечно, важно, но там не на пустом месте все это. Это цельная личность, имеющая характер, которая будет бороться, исходя из своих юридических знаний", - сказал он.

Напомним, 2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении персональных санкций против депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. В частности, речь идет и об аннулировании лицензий на вещание принадлежащих ему телеканалов ("112 Украина", NewsOne, ZIK). Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции в течение пяти лет.

Через некоторое время журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний".

Однако через час после начала эфира под давлением властей и правоохранительных органов телеканал "Перший Незалежний" был отключен от вещания.

Кроме того, 19 февраля, на заседании СНБО приняли решение о введении санкций против ряда юридических и физических лиц. В частности, под ограничения попали председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

За последние 2 месяца мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 10 тысяч материалов, посвященных травле украинской властью оппозиции и независимых телеканалов.