Гончаренко лишили слова в ПАСЕ на 3 месяца из-за жалоб российского делегата

Жалоба касалась критики президента РФ и оскорблений в адрес Толстого

Народного депутата Украины Алексея Гончаренко лишили права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) на три месяца по жалобе главы российской делегации. Об этом сам политик сообщил в своем Facebook.

"Меня лишили слова в ПАСЕ на три месяца из-за доноса главы российской делегации Толстого по ситуации на зимней сессии", - сообщил депутат.

Как известно, жалоба главы российской делегации Петра Толстого касалась двух эпизодов, произошедших на сессии в январе 2021 года. Тогда Гончаренко раскритиковал президента РФ Владимира Путина, а также опубликовал видео с личными оскорблениями в адрес Толстого.

Дисциплинарное производство по жалобе россиянина возбудили по поручению президента ПАСЕ Рика Демса.

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Напомним, в этом году в ПАСЕ Алексей Гончаренко спровоцировал еще один скандал. Во время своего выступления нардеп развернул флаг Украины с дырками от российских пуль, принадлежавший украинскому бойцу. Президент ПАСЕ Рик Демс несколько раз пытался остановить Гончаренко, говоря, что подобное не разрешено, но тот не реагировал. После этого Демс приказал выключить представителю Украины микрофон и попросил его выйти.

После этого народный депутат Олег Волошин во время своего выступления на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы извинился за поведение коллеги из украинской делегации, парламентария от партии "Европейская солидарность" Алексея Гончаренко.