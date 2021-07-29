"Голос" исключил 7 нардепов из рядов партии

Лидер партии "Голос" Кира Рудык Фото из открытых источников

Один народный депутат написал заявление о выходе на туалетной бумаге

На съезде политической силы "Голос", который проигнорировала часть парламентариев, решили исключить из состава партии 7 народных депутатов. Об этом во время брифинга заявила лидер партии "Голос" Кира Рудик.

"В дальнейшем строить общую политическую силу нет возможности, один из делегатов на съезде поставил вопрос о том, чтобы исключить этих коллег из партии.

Съезд принял решение об исключении 7 коллег по фракции "Голос" из партии "Голос". Это Устинова, Стефанишина, Лозинский, Юрчишин, Цабаль, Клименко, Бобровская. Съезд принял это решение, и мы движемся дальше", - заявила она.

По словам Рудык, в партии "Голос" нет ценностных противоречий с коллегами по фракции: "Мы считаем их эффективными и хорошими представителями украинской политики".

На съезде партии присутствовали 22 делегата. В то же время на съезд не пустили ячейку из Львовской области. Рудик и глава фракции Ярослав Железняк заявили, что помещение не могло вместить всех представителей ячейки и им предлагали избрать нескольких делегатов.

Железняк также рассказал, что будучи кандидатами в нардепы, все члены "Голоса" подписали личное обязательство о том, что в случае выхода из партии, они сложат мандат.

Ранее народный депутат Александра Устинова заявила, что большинство народных депутатов не будут принимать участия в съезде партии "Голос" 29 июля и покидают ряды политсилы. По ее словам, съезд "Голоса" – это "очередная профанация руководства и цементирование контроля Киры Рудык над партией".

Устинова написала заявление о выходе из партии.

Такое же заявление написал народный депутат Ярослав Юрчишин, Ольга Стефанишина, которая написала заявление на туалетной бумаге, Соломия Бобровская, Юлия Клименко.

Ранее сообщалось, что народные депутаты Александра Устинова, Ярослав Юрчишин и Ольга Стефанишина написали заявление о выход из партии "Голос", членами которой они были с 2019 года.