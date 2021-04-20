Голос Америки: Действия России являются признаком разочарования в Зеленском, который ввел санкции против Виктора Медведчука

Президент Украины Владимир Зеленский Офис президента

Действия, которые сейчас предпринимает Российская Федерация, свидетельствуют о разочаровании в президенте Украины Владимире Зеленском, который ввел санкции против Виктора Медведчука. Об этом пишет в своей статье Голос Америки.

"Некоторые наблюдатели опасаются, что недавние действия России являются признаком разочарования России в отношении Зеленского, который также нацелился на союзников Кремля в Украине, включая Виктора Медведчука", - говорит автор статьи.

Напомним, в статье ведущей канадской газеты The Globe and Mail говорится о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин разозлился, после того как украинская власть применила санкции к оппозиционному политику, председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку.