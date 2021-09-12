Годный: Власть продолжает преследовать Медведчука – единственного борца за мир в этом государстве

Сергей Годный Фото из открытых источников

Если власть Зеленского заявляет о том, что основной враг украинского государства - председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук обезврежен, то, по их логике, жизнь в Украине должна становиться лучше, а происходит все наоборот. Об этом в эфире телеканала "Перший Незалежний" сказал политолог Сергей Годный.

Эксперт подчеркнул, что в течение нескольких месяцев общество наблюдает бесчинства украинской власти, в результате которых полностью парализована деятельность лидера оппозиции, из-за чего жизнь украинцев только ухудшается.

"Они взяли якобы главного врага украинского народа (Виктора Медведчука, - ред.), закрыли его под домашний арест, то, по их мнению, должно становиться лучше. Они остановили "террористов", так жизнь людей должна улучшаться, а она ухудшается. И дальше будет еще хуже", - считает Годный.

Политолог отмечает, что окончание "эпохи Медведчука" для Украины будет обозначать начало "эпохи руины".

"Зеленский все разрушает. Он говорил, что закончилась "эпоха Медведчука". Это спорное утверждение. Но, если идти по логике Президента, то какая теперь началась эпоха? Эпоха полной руины? Мы выбирали Президента, потому что он говорил, что станет приговором для Порошенко, он не говорил, что будет приговором для Медведчука. А он стал продолжением политики Порошенко", - отметил политический эксперт.

Также он добавил, что вопреки предвыборным обещаниям Зеленский всячески противостоит мирному урегулированию конфликта на Донбассе, за которое всеми силами борется Виктор Медведчук.

"Россия контролирует ситуацию: в период перемирия обстрелов не было, а Франция и Германия не могут контролировать украинскую власть, которая продолжает преследовать Виктора Медведчука - единственного борца за мир в этом государстве", - констатировал Сергей Годный.

Ранее народный депутат Украины, председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что мирное урегулирование конфликта на Донбассе зависит полностью от политической воли Владимира Зеленского.

"Для того чтобы не было обострений, для того чтобы избежать их сегодня и в будущем, необходимо выполнение Минских соглашений, которые, в ходе разговора между Путиным, Макроном и Меркель были признаны безальтернативными", - подчеркнул парламентарий.