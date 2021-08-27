Годный: Решение ЕСПЧ по иску Медведчука будет однозначно в его пользу и не в пользу Зеленского

Сергей Годный Фото из открытых источников

Решение Европейского суда по делам человека относительно иска председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука будет однозначно в пользу оппозиционного политика и не в пользу действующего президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение в эфире телеканала "Перший Незалежний" высказал политолог Сергей Годный.

"Мы уже сейчас с вами видим четко, что около 70% украинцев разобрались в том, какая сложилась ситуация, им для этого понадобилось несколько месяцев. Большинство украинцев - и это для Зеленского должно быть симптоматично, за него 73% проголосовали, а сейчас другая ситуация. И эти люди должны уже четко понимать, что сейчас другая ситуация – это (дело против лидера "Оппозиционной платформы - За жизнь", - ред.) политическое преследование. С другой стороны мы понимаем, что маховик развернется в другую сторону, потому что Медведчук борется, уже имеет и второй иск к ЕСПЧ. И я уверен, что решение Европейского суда будет однозначно в пользу Медведчука и не в пользу Зеленского", - отметил он.

При этом Годный также подчеркнул, что лидер оппозиции имеет кадровый потенциал с помощью, которого сможет доказать, что глава государства нарушал закон.

"Ну и соответственно, отсюда вопрос логичный - скажите, имеет ли Зеленский кадровый потенциал для того, чтобы наконец что-то доказать, какие-то претензии к своим оппонентам? Нет. А имеет ли Медведчук такой потенциал? Имеет – он имеет мощного прокурора, будущего и бывшего прокурора, я надеюсь, будущего генерального прокурора Кузьмина, который сможет до конца довести то, что Зеленский таки нарушал закон", - резюмировал эксперт.

Напомним, накануне стало известно, что председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук подал второй иск к Украине в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщил народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ренат Кузьмин, отметив, что теперь похоже, скоро украинской власти самой понадобятся хорошие адвокаты.

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Стоит добавить, что в начале августа Европейский суд по правам человека открыл производство по иску председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука к Украине о незаконном содержании оппозиционного политика под домашним арестом.

Как известно, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек – среди них председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю Политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя Политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти – откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул, что его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 70 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.