Годный о разовом добровольном декларировании: Власть пытается уничтожить средний класс украинцев

Сергей Годный Фото из открытых источников

Это внедряется для того, чтобы этот средний класс не смог достать деньги и не смог составить конкуренцию властям, убежден эксперт

Власть пытается уничтожить средний класс украинцев, внедряя одноразовое добровольное декларирование. Об этом заявил политолог Сергей Годный в эфире канала "Перший Незалежний".

"Они реально понимают, что им надо уничтожить средний класс, то есть уничтожить тех, кто может составить им конкуренцию на грядущих выборах. Здесь нет никакой справедливости. Средний класс нужно либо обобрать, либо загнать в нелегальное положение, чтобы этот средний класс не смог достать деньги и не смог составить конкуренцию этой власти. Мы с вами становимся свидетелями того, как происходит перераспределение. В действительности людей сейчас будут либо обирать финансово, или загонять в статус тех, кто уклонился от уплаты налогов", - отметил он.

Кроме того эксперт добавил, что все налоги идут по схемам, глядя на проведение Дня Независимости Украины.

"Все налоги идут по схемам, я уверен в том, что мы увидели на День Независимости, куда ушло 5 млрд грн. Вы почувствовали инфраструктурные проекты по всем регионам Украине на 5 млрд? Вы почувствовали аэропорты, дороги, трассы, которые были проведены без тендера? Ну, в конце концов, это просто схематозы, из-за которых разворовываются деньги. И мы видим обогащение "наворышей". Все эти их налоговые новации это так для прикрытия – они делают из себя дурачков, рассказывая нам о том, что 100 млрд у нас где-то под подушками", - сказал Годен.

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Напомним, в Украине с 1 сентября граждане имеют право подать одноразовую добровольную декларацию с указанием принадлежащих им активов и с которых не были уплачены налоги и сборы. В добровольной декларации не нужно будет указывать информацию об источниках происхождения задекларированных активов. Добровольное декларирование – это способ цивилизованно вывести на свет деньги и активы.