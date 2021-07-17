Год легализации казино: Ожидания и реалии игорного бизнеса в Украине

Президент Украины подписал закон об игорном бизнесе 11 августа Фото из открытых источников

Доходы в бюджет от легализации игорного бизнеса пока не оправдывают ожиданий

В прошлом году в Украине легализуют игорный бизнес, теперь те, кто хочет открывать заведения или онлайн-казино могут покупать лицензию и предоставлять услуги официально. Однако за год власть не смогла принять дополнительные законы, которые бы ускорили вывод этого бизнеса из тени.

Обо всем подробнее рассказываем далее.

Легализация игорного бизнеса в Украине

Закон об игорном бизнесе вступил в силу в прошлом году - 13 августа. Документ определяет, что азартная игра - любая игра, условием участия в которой является внесение игроком ставки, что дает право на получение выигрыша (приза), вероятность получения и размер которой полностью или частично зависит от случайности, а также знаний и мастерства игрока.

На территории Украины разрешается организация и проведение:

азартных игр в игорных заведениях казино;

азартных игр казино в сети интернет;

букмекерской деятельности в букмекерских пунктах и в сети интернет;

азартных игр в залах игровых автоматов;

азартных игр в покер в сети интернет.

Под запретом азартные игры и игорные заведения на временно оккупированной территории, проведение азартных игр без лицензии, организация и проведение азартных игр вне игорных заведений (кроме азартных игр, проводимых в сети Интернет), без использования онлайн-системы организатора азартных игр, связанная каналами связи с Государственной системой онлайн-мониторинга, использование несертифицированного оборудования.

Для начала своей деятельности операторы азартных игр должны оплатить лицензии, стоимость которых варьируется в зависимости от типа игорного предприятия.

Наземные казино и залы игровых могут размещаться только на территории отелей категории 3-5 звезд, а до введения национальной системы онлайн-мониторинга все компании, которые владеют игровыми платформами в интернете, обязаны выплачивать тройную стоимость лицензии.

Первыми КРАИЛ начала выдавать лицензии именно для онлайн-казино. Выдано 26 лицензий для различных игорных клубов: 11 из них получили онлайн-казино, семь — залы игровых автоматов, пять — наземные казино, две - платформы онлайн-покера и пока только одна лицензия досталась букмекерам.

К тому же, в КРАИЛ уже поступило 257 пакетов документов от операторов, желающих работать открыто и вести легальный бизнес, платя все налоги. 151 заявка одобрена. К открытию готовятся почти 40 заведений, которые будут работать в 17 городах страны.

Первые легальные казино в Украине

Среди компаний, которые имеют лицензии на организацию наземных казино начали работать три: Billionaire casino company, Storm International, First Casino. Компания "Биллионаре" открыла казино в гостиничном комплексе "Интерконтиненталь-Киев". Здесь можно играть в рулетку, покер, блэкджек. Есть в зале и игровые автоматы. Все оборудование сертифицировано, а персонал может общаться, по желанию клиента, на украинском, английском, русском или турецком языках.

Появилось в Киеве (Fairmont Grand Hotel и казино международного оператора, который работает под брендом Shangri La. В этом заведении рассчитывают в основном на местных любителей азартных развлечений, но готовы принимать и гостей из-за рубежа.

ООО First Casino открыло сразу два казино. Одно во Львове с 55 автоматами и 12 столами для рулетки и картежных игр, второе в Одессе. В нем около 300 слотов и 49 столов для покера, игры в карты, рулетки.

Значительного наплыва игроков, по словам менеджеров, пока не наблюдается, но операторы рассчитывают, что со временем посещения в казино станет таким же обычным делом.

Доходы от лицензий - ожидания и реальность

Одним из аргументов открытия игорного бизнеса в Украине были поступления в бюджет, которые тогда вращались на теневом рынке.

Сейчас стоимость лицензии на деятельность интернет-казино в Украине составляет 6500 минимальных заработных плат – 39 млн грн. Эта сумма выплачивается ежегодно в течение пяти лет, то есть по 7,8 миллионов гривен в год. Однако до введения предусмотренной законом системы онлайн-мониторинга операторы азартных игр должны платить ежегодно трехкратную сумму – 23,4 млн грн.

С начала года бюджет Украины получил 900 миллионов гривен – это оплата лицензий операторами игорного бизнеса. Хотя Министерство финансов ожидало куда более ощутимых поступлений – 6-7 миллиардов гривен, сообщил Борис Баум, первый заместитель главы Консультационно-экспертного совета Комиссии по регулированию азартных игр.

"К сожалению, налоговые поступления напрямую зависят от того, когда будут приняты изменения в Налоговый кодекс Украины. Налоговых поступлений в этом году уже не будет из– за того, что налоговые изменения не приняты", - пояснил Баум.

А согласно данным Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) бюджет по состоянию на 12 июля получил всего 645 миллионов гривен. В то же время в бюджете-2021 заложили, что поступления составят 7,4 миллиарда гривен.

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Вероятное снижение налогов для игорного бизнеса

Чтобы легализацию и развитие игорного бизнеса в Украине сделать более привлекательными, народные депутаты решили уменьшить налоги в этой сфере. Почти с начала года народные депутаты рассматривали законопроект №2713, который регулировал налогообложение игорного бизнеса.

Документ предусматривает отмену тройной стоимости лицензий для операторов азартных игр; налогообложение всех выигрышей, размером более 48 тыс. грн; а также налог на валовой игровой доход (GGR) в размере 10%. Авторы 2713-д также предложили убрать налог на прибыль с выигрышей в размере до 8 минимальных зарплат.

Проект закона должны проголосовать еще в начале марта, но этот вопрос отложили, так как некоторые представители власти выступили против снижения налогов для игорного бизнеса. Накануне документ приняли за основу.

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Поэтому процесс легализации игорного бизнеса, не без помех, однако продолжается, а в некоторых городах уже можно проверить свою удачу.