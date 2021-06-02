Гнатенко: ОПЗЖ не позволит власти продать украинскую землю агробаронам за копейки

Валерий Гнатенко Фото из открытых источников

"Оппозиционная платформа - За жизнь" будет делать все возможное, чтобы нынешняя власть не смогла продать украинскую землю. Когда ОПЗЖ начнет управлять страной, представители политсилы отменят незаконный рынок земли, заявил народный депутат от ОПЗЖ Валерий Гнатенко на пятитысячном митинге против рынка земли возле Верховной Рады.

Трансляцию митинга против рынка земли под стенами ВР 2 июня вел "Перший Незалежний".

"Я вижу здесь все регионы Украины, Сумы, Волноваха, Кировоград, сегодня всех волнует вопрос земли Украины. Я приехал с Донецкой области, я депутат-мажоритарщик. И когда я возвращаюсь на территорию и встречаюсь с людьми, первый вопрос, который они задают, как ситуация с землей. Они говорят: "Неужели вы сможет допустить, чтобы нашу землю продали?". И я с уверенностью говорю всем, что этого не будет никогда! Если в этот момент что-то и происходит, знайте, что все это временно, и как только наша сила ОПЗЖ придет окончательно к власти, мы отменим этот вражеский закон. Мы вернем статус-кво обратно и вернем землю трудовому народу Украины, чтобы вы все могли распоряжаться землей так, как это написано в Конституции", - сказал Гнатенко, обращаясь к активистам, митингующим против рынка земли.

Также политик добавил, что представители оппозиции вместе с украинским народом, и с помощью взаимоподдержки политсила не допустит открыть рынок земли.

"И знайте, что наша сила ОПЗЖ сделает все, чтобы этого не произошло (запуска рынка земли. - Ред.). Знайте, что мы с вами, мы всегда поддерживаем вас, потому что вы поддерживаете нас, нашу силу, идем вперед вместе! Не дадим врагу, когда идет на Донбассе война, распродать нашу землю. Не дадим, чтобы агробароны скупили ее задаром, за копейки, то, что положено нам по закону, по Конституции. Не дадим случиться этому беспределу, идем все вместе к правильным выборам!" - отметил Гнатенко.

Напомним, 2 июня в Киеве возле Верховной Рады на митинг против открытия рынка земли, организованный партией "Оппозиционная платформа - За жизнь", собралось около 5 000 человек.

Как известно, 1 июля власть планирует запустить рынок сельскохозяйственной земли в Украине.