Главы МИД НАТО обсудили экономические санкции против России в случае агрессии в Украине

Фото из открытых источников

Там заявили, что НАТО не принимает решений по санкциям, это делают отдельные страны или ЕС

Министры иностранных дел НАТО обсудили на встрече в Риге возможные экономические санкции и политические меры в отношении России в связи с агрессией против Украины. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге после встречи, передает "Европейская правда".

"Санкции и политическая реакция – это часть мер, которые мы обсуждали сегодня. Мы представляем 50% мирового ВВП и, конечно, имеет значение, когда союзники обсуждают использование экономических санкций против России. И мы видим способность применить такие санкции, когда нужно", – сказал Столтенберг.

По его словам, Россия недооценила решения членов НАТО ввести санкции и поддерживать санкции после незаконной аннексии Крыма в 2014 году.

"Мы также ввели политические меры со стороны НАТО приостановили практическое сотрудничество, и затем НАТО как Альянс принял важное решение об увеличении готовности наших сил, повышении присутствия в восточной части НАТО, больше морского и воздушного присутствия", – добавил генсек.

Столтенберг пояснил, что НАТО не принимает решений по санкциям, это делают отдельные страны или ЕС, но НАТО является платформой, где европейские союзники, а также США и Канада, решают вместе эти вопросы.

Новости по теме: Дуда просит Столтенберга увеличить присутствие сил НАТО на восточном фланге

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказался по защите Украины в случае прямой угрозы. Принципы коллективной обороны не распространяются на страну.